In urma activitatii desfasurate la data de 6 octombrie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Covasna, au extins urmarirea penala si, la data de 11 octombrie 2023, au efectuat o perchezitie domiciliara, in judetul Covasna, fiind pus in aplicare un mandat de aducere fata de o persoana banuita de trafic de droguri de risc.Ulterior, in urma audierii, procurorul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Covasna ... citeste toata stirea