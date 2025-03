E. coli si metale periculoase in apa potabila din mai multe localitati ale judetului Covasna

Datele furnizate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna au aratat depasiri ale limitelor de potabilitate in mai multe localitati din judet, inclusiv in orasul Baraolt si in comunele Bradut, Cernat, Turia, Micfalau, Varghis, Mereni, Reci si Papauti, in 2024. Printre problemele identificate se numara prezenta bacteriilor coliforme, a E. coli si a enterococilor, dar si niveluri ridicate de amoniu, fier si aluminiu. Anul trecut s-au testat apele din 5 orase si 25 de comune si sate din ... citește toată știrea