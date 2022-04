E oficial! Intorsura Buzaului are sistem modern de supraveghere video

Sistemul de supraveghere format din 29 de camere video al orasului Intorsura Buzaului a fost pus in functiune in aceasta saptamana. De miercuri a inceput si transmisiunea live din cuibul de barza de la Bradet.Cele 29 de camere sunt montate la intrare si la iesire din localitate, in zonele insulelor de colectare a deseurilor, in intersectii si in preajma trecerilor de pietoni. Autoritatile au transmis si ca principalul obiectiv al acestei investitii este siguranta cetatenilor si a bunurilor ... citeste toata stirea