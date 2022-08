E oficial. Toata lumea din comuna Reci e pe cale sa intre in posesia noilor carti funciare

Demersurile autoritatilor pentru ca toti cetatenii din comuna Reci sa aiba carti funciare noi, la zi, iar toate lucrarile din comuna sa fie inregistrate in sistemul de cadastru, se apropie de final. Noile carti de cadastru sunt deja disponibile online, pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), iar in perioada urmatoare cartile funciare vor ajunge la oameni in format fizic, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, primarul din Reci, Dombora ... citeste toata stirea