Ecograf cu trei sonde, donat Spitalului Judetean Covasna

Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe va primi un ecograf cu trei sonde, donatie din partea MOL Romania si Salvatii Copiii."Ecograful care va ajunge pe sectia noastra ne va permite monitorizarea si evolutia copiilor care au probleme renale, digestive, cardiace. Ne va ajuta mult in diagnosticarea malformatiilor congenitale. Lunar, in cadrul sectiei se efectueaza 150-200 de consultatii si avem pacienti cu varste intre un an si 18 ani. Ecograful cu care lucram ... citeste toata stirea