eCovasna: Consiliul Judetean vrea sa renunte la hartii

Consiliul Judetean Covasna vrea sa acceseze fonduri europene pentru a implementa un program de digitalizare a institutiei. Vicepresedintele Jakab Istvan-Barna spune ca se doreste achizitionarea unui software, care sa ajute institutia sa lucreze pe documente in format digital, fara sa mai fie nevoie de imprimarea acestora pe hartie."Acum, cu aceasta pandemie am vazut ca procesul de digitalizare este de neoprit si chiar avem nevoie de digitalizare. Si atunci am zis ca daca un proces este de ... citeste toata stirea