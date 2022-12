EDITORIAL. Dor de casa, dor de Romania lor

Dor de casa, de acasa, de parinti, de copii, de prieteni, de satul in care te-ai nascut, de strada pe care bateai mingea. Doruri bune, doruri rele. Doruri care dor mai ales cand vrei sa le ascunzi, sa nu-ti vada apropiatii lacrima, sa nu-ti simta inima plangand; cand esti singur cu tine, cu viata pe care ai trait-o, cu amintirile tale.La sfarsitul asta de noiembrie, cand sarbatorile isi trimit buzduganul sa-ti bata in tamplele obosite, am auzit o melodie pe care n-o stiam - lucru rarissim, ... citeste toata stirea