EDITORIAL. Revolutia tacuta: sictir si lene

Lehamitea generala se manifesta pe toate drumurile - si nu degeaba zic eu de drumuri. Lehamitea, sictirul si lenea par a fi armele unei revolutii tacute pe care o practica romanii apti de munca ramasi in tara.La armata nu ne ducem, pentru ca e greu si n-are rost; ne apara altii, am avut oreion si pojar cand eram mici, imi imaginez ce spagi uriase s-ar da in Romanica medicilor care ar avea dreptul sa dea "scutiri de armata", pe vremuri se zicea "inapt serviciul militar", daca serviciul asta ... citește toată știrea