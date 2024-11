Efectele SGR-ului asupra judetului Covasna

La aproape un an de la implementarea Sistemului de Garantie Returnare (SGR) in Romania, impactul acestuia este resimtit diferit la nivel regional. In judetul Covasna, administratorul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor (ADI SIMD) atrage atentia ca, desi SGR are efecte pozitive la nivel de tara, in aceasta zona a creat provocari semnificative.Ce este ADI SIMD si cum functioneaza sistemul de gestionare a deseurilor in CovasnaADI SIMD ... citește toată știrea