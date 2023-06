Mai multe pagube s-au inregistrat weekendul trecut in localitati covasnene, din cauza ruperilor de nori. In urma inundatiilor rezultate, cele mai afectate au fost Aita Mare, Turia, Baraolt si Barcani. Pagubele sunt in curs de evaluare. Prefectura a anuntat ca, alaturi de Consiliul Judetean, va inainta un proiect comun de Hotarare de Guvern pentru a ajuta victimele.In cursul zilei de duminica, 25 iunie a.c., inundatiile provocate de ruperile de nori, in doar cateva minute, au provocat pagube ... citeste toata stirea