Egi, noul membru al echipei canine a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Covasna

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Covasna are un nou membru valoros in echipa canina. Este vorba despre Egi, o femela din rasa Ciobanesc German, nascuta pe 30 aprilie 2021, care se alatura misiunilor de cautare-salvare desfasurate in judet."Egi formeaza o echipa alaturi de conductorul sau, domnul plt. adj. Visniuc - Lacatusu Laurentiu, fiind pregatita sa intervina in situatii de urgenta.Noul partener canin face parte dintr-o rasa recunoscuta pentru loialitate, inteligenta si agilitate, ... citește toată știrea