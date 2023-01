Ei sunt premiantii primei Gale a Superlativelor OCV/CovasnaMedia!

Asteptarea a luat sfarsit! Astazi dezvaluim cine sunt premiantii primei Gale a Superlativelor OCV/CovasnaMedia, potrivit celor aproape 9.000 de voturi exprimate pe platforma dedicata, in perioada 18 - 31 decembrie 2022.Gala, in cadrul careia a avut loc prezentarea rezultatelor votarii si premierea castigatorilor, a avut loc joi seara, la Hotel Fidelitas din Sfantu Gheorghe. De la acest eveniment va vom dezvalui detalii si reactii in ziarul de luni, 16 ianuarie. Intre timp, imagini si filmari ... citeste toata stirea