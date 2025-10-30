Editeaza

Electra Garaiacu: "Nu cred ca exista un sport de baieti sau de fete"

Sursa: Covasnamedia.ro
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 07:00
Electra Garaiacu are 16 ani si stie deja ce inseamna disciplina, sacrificiul si curajul. De la varsta la care alti copii abia invatau sa lege sireturile, ea isi lega centura de la kimono si urca pe saltea. A inceput cu judo, a continuat cu ju-jitsu, iar apoi a descoperit luptele libere, sportul care avea sa-i devina parte din identitate. Astazi, Electra este sportiva de performanta, legitimata la CSM Sfantu Gheorghe, parte din lotul national de lupte libere, campioana nationala si vicecampioana ...citește toată știrea

