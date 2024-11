Elevi ai Liceului "Plugor Sandor" din Sfantu Gheorghe, participanti la o mobilitate internationala Erasmus+ in Macedonia

Un grup format din opt elevi ai Liceului de Arte "Plugor Sandor", insotiti de doua cadre didactice, a participat luna aceasta la o mobilitate internationala Erasmus+ in Skopje, Republica Macedonia de Nord.Activitatea, desfasurata sub titulatura "Green", a fost organizata in colaborare cu scoala privata SABA din Skopje si a urmarit promovarea obiectivelor europene de incluziune, protectie a mediului, prevenirea bullyingului si digitalizarea.O experienta unica de invatareElevii au luat ... citește toată știrea