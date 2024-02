Elevi ai Liceului Teoretic "Mircea Eliade" in vizita la Bruxelles in Parlamentul European

In perioada 19-21 februarie, ambasadorii juniori ai Programului EPAS - Scoli-Ambasador ale Parlamentului European, profesorul coordonator Maria Bularca si primarul orasului Intorsura Buzaului, Raul Urda, au vizitat Parlamentul European de la Bruxelles, la invitatia europarlamentarului Vlad Marius Botos.Vizita s-a inscris in calendarul activitatilor Parlamentului European, activitati dedicate tinerilor si celor care iau decizii cu impact social si economic in comunitatile pe care le ... citește toată știrea