Elevi din Ungaria, stagiu de practica la Politia Locala Sfantu Gheorghe

In cadrul Programului Erasmus+, sase elevi si un profesor insotitor de la Universitatea "Gal Ferenc", Scoala de Formare Profesionala, Scoala Gimnaziala si Colegiul din orasul Bekes din Ungaria au efectuat un stagiu de practica de doua saptamani la Sfantu Gheorghe, in organizarea VET Center Romania. Acestia sunt viitorii specialisti care isi vor desfasura activitatea in cadrul Ministerului de Interne al Ungariei, fie in armata, fie in politie sau ca agenti de frontiera.Potrivit ... citește toată știrea