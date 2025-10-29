Editeaza

Elevii de la CNMV pregatesc Balul Bobocilor 2025 si cauta sprijin pentru a-l face memorabil

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 07:00
13 citiri
La Colegiul National "Mihai Viteazul" din Sfantu Gheorghe, traditiile nu se pierd, ci se duc mai departe cu entuziasm si multa munca. Balul Bobocilor, poate cel mai asteptat eveniment al liceului, revine si in acest an. Elevii de clasa a XII-a, cei care poarta responsabilitatea organizarii, au inceput deja pregatirile pentru Balul Bobocilor 2025, programat pe 20 noiembrie, si viseaza la o seara de neuitat, cu scena, lumini, muzica si decoruri care sa transforme sala de sport intr-un colt de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

