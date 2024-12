Elevii liceului de Arte "Plugor Sandor" au dat frau liber creativitatii in asteptarea Craciunului

Spiritul Craciunului a patruns in salile de clasa ale Liceului de Arte "Plugor Sandor" datorita unei initiative inedite. Elevii au fost invitati sa-si foloseasca imaginatia si sa decoreze sau chiar sa creeze de la zero un brad neconventional. Clasele castigatoare au fost rasplatite cu premii.Saptamana trecuta a fost plina de evenimente pentru elevii Liceului de Arte. Pe langa concerte, auditii si targul organizat in scoala, saptamana trecuta a avut loc si jurizarea concursului pentru cel mai ... citește toată știrea