Empatie si tehnologie: cum se transforma relatia cu medicul de familie?

Articolul a fost publicat prima data in editia din 25 ianuarie a revistei OCV/Observatorul de Covasna.Intr-o lume marcata de evolutia tehnologiei si schimbari constante in domeniul sanatatii, medicina de familie trebuie sa se adapteze pentru a raspunde noilor asteptari ale pacientilor. Am discutat cu dr. Jakab Engya-Aniko, unul dintre cei mai tineri medici de familie din judetul nostru, despre provocarile si inovatiile in relatia medic-pacient, importanta educatiei pentru preventie si ... citește toată știrea