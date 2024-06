Eroii Patriei, cinstiti la Sfantu Gheorghe, sub stropi de ploaie

In fata Monumentul Eroului Necunoscut din Sfantu Gheorghe a avut loc joi dimineata, pe 13 iunie, o ceremonie dedicata Zilei Eroilor. Momentul a fost marcat de prezenta oficialitatilor locale si militare. Evenimente dedicate sarbatorii au loc si in alte 14 localitati din judet.Cu toate ca parada a avut loc in timpul unei ploi zdravene, militarii au ramas neclintiti, in ciuda stropilor care le loveau fetele si imbibau uniformele. In timpul defilarii, fiecare pas al militarilor a rasunat ... citește toată știrea