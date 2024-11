Esesutul, o arta aproape uitata care prinde viata in mainile doamnei Bartok Erzsebet

In comuna Brates, judetul Covasna se afla atelierul de tesut la razboi al doamnei Bartok Erzsebet unde aceasta tese mai mult decat materiale, tese o mostenire culturala. Din 1988, si-a dedicat viata acestui mestesug traditional, astazi folosit din ce in ce mai rar.Doamna Bartok Erzsebet originara din judetul Bacau, comuna Cleja, satul Somusca, imbracata mandru in costum secuiesc, isi intampina vizitatorii cu un zambet cald. Curtea sa ingrijita si cele 4 razboaiele de tesut, adunate de-a ... citește toată știrea