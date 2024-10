Este interzis sa arzi crengi si frunze?

COMUNICAT DE PRESA. In Sfantu Gheorghe, este rar intalnit ca cineva sa arda frunze sau crengi, deoarece, in cele mai multe cazuri, TEGA le colecteaza ca deseuri biodegradabile, iar chiar si legea interzice aceasta practica.Anterior, conform Hotararii Consiliului Local nr. 241/2013, crengile uscate taiate din copaci si frunzele care nu puteau fi compostate puteau fi arse in anumite perioade stabilite, insa acest lucru s-a schimbat: legea nu face distinctie intre materialele care nu pot fi ... citește toată știrea