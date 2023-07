Ziua Mondiala a Creierului va fi sarbatorita in premiera si la Sfantu Gheorghe anul acesta, pe 22 iulie, cu un spectacol special - WORLD BRAIN DAY SHOW! Este vorba despre un show de improvizatie al artistilor de la Incubator 13, din Targu Mures. Invitat special este Monica Opra, acompaniata de Huba Kertesz. Unde? La ParCult, in Parcul Memorial '56, de la ora 18:00.Ziua Mondiala a Creierului este organizata de Teatrul "Andrei Muresanu", in colaborare cu dr. Ghizela Todor."Este o premiera in ... citeste toata stirea