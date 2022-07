"Eu nu pot sa spun acum ca razboiul e real pentru ca am vazut eu un rus bombardand Ucraina"

Originar din Intorsura Buzaului, David Leonard Bularca, redactor al echipei Observatorul de Covasna / covasnamedia.ro, este in prezent student la Facultatea de Jurnalism a Universitatii Bucuresti, dar si colaborator al redactiei "Gen, stiri", o publicatie online care isi propune sa aduca stirile in atentia tinerilor.Impreuna cu alti trei colegi de la "Gen, stiri", colegul nostru David a mers in Ucraina, cu scopul de a documenta povestile de viata ale oamenilor care astazi traiesc in plin ... citeste toata stirea