Exclusiv si limitat: doar 10 bilete puse in joc pentru Gala Superlativelor OCV

Gala Superlativelor OCV/CovasnaMedia 2024, momentul in care comunitatea isi aplauda performerii, va avea loc pe 14 martie, iar in premiera 10 bilete sunt puse in vanzare pentru publicul larg. Cei mai rapizi si norocosi cititori au ocazia sa participe la un eveniment exclusiv, unde se celebreaza excelenta, dar si sa contribuie la o cauza nobila.Numai 10 bilete sunt disponibile, ceea ce inseamna ca doar cei mai rapizi vor avea ocazia sa-si asigure un loc la gala. Biletul costa 100 de lei si ... citește toată știrea