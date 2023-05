Fundatia Comunitara Covasna a derulat si in acest an programul de sponsorizare "Mai mult decat un loc pe harta", destinat elevilor din judet. Astfel, un numar de 39 de proiecte au primit sponsorizare prin care se organizeaza excursii de o zi in judetul Covasna. In total, 1.552 de elevi din tot judetul se vor bucura de aceasta ocazie.Proiectele au fost depuse din 12 zone rurale si din cinci orase din judet, spun reprezentantii Fundatiei Comunitare Covasna."Au sosit foarte multe aplicatii. In ... citeste toata stirea