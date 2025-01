Exercitii militare cu trupe si tehnica blindata in poligonul din Sfantu Gheorghe

Militari apartinand fortelor terestre romane vor efectua, in aceasta saptamana, exercitii tactice in poligonul din Sfantu Gheorghe, a anuntat, vineri, conducerea Batalionului 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia".Potrivit sursei citate, exercitiile au ca scop antrenarea militarilor pe teren muntos-impadurit."In perioada 20-24 ianuarie 2025, structuri din cadrul Fortelor Terestre desfasoara exercitii tactice cu trupe si tehnica blindata. Activitatile de instruire au loc in Poligonul de instructie ... citește toată știrea