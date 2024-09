Exercitii militare in Poligonul "Pais" din Sfantu Gheorghe

In perioada 26-29 septembrie 2024, structuri din cadrul Fortelor Terestre Romane vor desfasura exercitii tactice cu trupe si tehnica blindata in Poligonul de instructie "PAIS" din Municipiul Sfantu Gheorghe, se arata in comunicatul de presa trimis redactiei covasnamedia.ro.Scopul acestor antrenamente este de a pregati militarii si de a valida tehnicile, tacticile si procedurile necesare executarii actiunilor militare in teren muntos-impadurit. ... citește toată știrea