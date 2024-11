Exercitii tactice cu trupe si tehnica blindata in poligonul de instructie din Sfantu Gheorghe

COMUNICAT DE PRESA. In perioada 11-15 noiembrie 2024, structuri din cadrul Fortelor Terestre in cooperare cu structuri NATO dislocate pe teritoriul Romaniei, vor desfasura exercitii tactice cu trupe si tehnica blindata in Poligonul de instructie "Pais" din Municipiul Sfantu Gheorghe.Obiectivul acestor exercitii este antrenarea militarilor si validarea tehnicilor, tacticilor si procedurilor in executarea ... citește toată știrea