Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Mihai Viteazul" al judetului Covasna informeaza cetatenii ca miercuri, 26 februarie 2025, in intervalul orar 10:00-11:00, se va desfasura un exercitiu de alarmare publica "Miercurea Sirenelor", in cadrul activitatilor organizate cu ocazia "Saptamanii Protectiei Civile".Acest exercitiu are drept scop verificarea functionarii sistemului de alarmare publica si pregatirea continua a autoritatilor administratiei publice locale si a populatiei pentru ... citește toată știrea