In perioada 21 septembrie - 06 octombrie 2023, militari ai Batalionului 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia" si structuri din cadrul Brigazii 61 Vanatori de Munte "General Virgil Badulescu" vor participa la exercitiul multinational in teren cu trupe si trageri de lupta "SARMIS - OLT 23", planificat a se desfasura in poligonul "GROHOTIS" din judetul Brasov. Se vor executa antrenamente care includ trageri de lupta cu munitie reala, deplasari in campul tactic, acordarea primului ajutor in zona de ... citeste toata stirea