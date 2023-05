Asociatia sportiva "Szekelyek a magasban" din Sfantu Gheorghe va relua, anul acesta, expeditiile pentru incepatori in Muntii Alpi, printr-un proiect cofinantat de autoritatile locale si judetene.Presedintele asociatiei, Tulit Zsombor, a declarat, joi, ca, spre deosebire de expeditiile anterioare, nu va mai fi vizat celebrul varf Mont Blanc, ci alte piscuri de peste 4.000 de metri din Muntii Alpi."Prima expeditie pentru incepatori am facut-o in 2008 sau 2009, nici nu mai stiu exact, iar in ... citeste toata stirea