Asociatia de Utilitate Publica Vadon in parteneriat cu Muzeul de Stiintele Naturii din Suceava si in colaborare cu Departamentul de Comunicare, Marketing si Educatie Muzeala din cadrul Muzeului National al Bucovinei va invita sa participati la deschiderea expozitiei Verde Comestibil si lectia de muzeu Natura, hrana vie, sustinuta de dr. Oleniuc Florentina Carmen, biolog in data de 17 octombrie 2023, ora 12:00 la sediul Colectiei Publice Cinegetice (Sfantu Gheorghe, str. Grof Miko Imre Nr.11). ... citeste toata stirea