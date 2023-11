Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in data de 09 noiembrie 2023, in intervalul 10.00-13.00, in curtea Cabinetului medical din localitatea Ghidfalau, pentru testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV. Actiunea este dedicata femeilor cu varsta intre 24-64 de ani.!!! Un test de 5 minute pentru 5 ani de liniste!!!Aceasta deplasare este o actiune din cadrul Campaniei Expresul de screening, derulata in perioada 04 octombrie - 04 decembrie 2023, care ... citeste toata stirea