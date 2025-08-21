Editeaza

Fabrica de Lapte Brasov SA, Combridge SRL si Bertikris SRL, locomotivele profitului judetului Covasna

Sursa: Covasnamedia.ro
Joi, 21 August 2025, ora 07:00
Profiturile firmelor din Covasna s-au subtiat serios in 2024. Desi cifrele de afaceri raman impresionante, nota de plata pentru salarii a crescut atat de mult incat profiturile s-au micsorat cu peste 11%. Practic, banii care altadata se regaseau in dezvoltare si investitii au ajuns acum in buzunarele angajatilor. Chiar si intr-un an dificil, exista afaceri care au reusit sa traga judetul in sus. Topul celor mai profitabile 10 firme din judetul Covasna cumuleaza un profit brut de 184.884.347 lei, ...citește toată știrea

