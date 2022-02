Factura la curent, de opt ori mai mare pentru Primaria Barcani

Factura la energie electrica pentru Primaria Barcani ar urma sa se scumpeasca cu peste 830%, conform edilului din Barcani, Nicolae Pastor. In acest context, pentru a reusi sa plateasca facturile, comuna nu va putea avea parte de alte investitii majore in anul 2022.Intr-o postare pe un grup de Facebook, Nicolae Pastor a explicat faptul ca, din cauza scumpii facturii la energie electrica, in anul 2022 nu se vor putea face investitii majore, din lipsa de bani."Anul acesta suntem nevoiti sa ... citeste toata stirea