Familia femeii disparute in Bretcu multumeste autoritatilor covasnene pentru implicare

Familia femeii in varsta de 34 de ani din Falticeni data disparuta sambata, dupa ce ultima oara fusese vazuta traversand DN11 in Bretcu, gasita apoi in judetul Bacau, transmite multumiri autoritatilor din judetul Covasna pentru implicare, prin intermediul unui mesaj ajuns la redactia Observatorul de Covasna."Le multumesc politistilor, jandarmilor din cadrul I.J.J. Covasna, pompierilor din cadrul I.S.U. Covasna si reprezentantilor Serviciului Public Judetean Salvamont Covasna. Multumiri din ... citeste toata stirea