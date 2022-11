Familie, scoala si comunitate, impreuna prin Erasmus+ la "Ady Endre"

Scoala Gimnaziala "Ady Endre" din Sfantu Gheorghe a avut, in perioada 24-28 octombrie a.c., oaspeti de seama din Italia, Portugalia si Estonia. Intalnirea transnationala a fost o etapa a proiectului Erasmus+ "Journey Together: Families, Schools and Communities". Despre aceasta, dar si despre ce alte activitati mai sunt organizate in cadrul aceluiasi demers, ne-au vorbit vineri membrii echipei coordonatoare.In perioada mai sus mentionata, echipe de cadre didactice din tarile participante au ... citeste toata stirea