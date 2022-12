Familiile numeroase din Targu Secuiesc vor fi sprijinite si in 2023

Primaria Municipiului Targu Secuiesc va continua si in anul 2023 programul prin care familiile numeroase au parte de o serie de facilitati. Printre beneficii se numara reduceri de 50% la abonamentele de acces la programele si actiunile culturale organizate de institutiile de cultura aflate in subordinea Consiliului Local din Targu Secuiesc, dar si primirea unui abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcarile tip rezidential. Cererile pot fi depuse pana pe 20 decembrie a.c., conform ... citeste toata stirea