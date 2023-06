O conducta de apa de pe strada Ciucului din municipiul Sfantu Gheorghe a fost sparta miercuri. Avaria a aparut in jurul orei 14:00, in timpul lucrarilor de modernizare a carosabilului.Contactat telefonic, directorul Gospodariei Comunale, Kozsokar Attila, ne-a asigurat ca se lucreaza la remedierea situatiei ivite."Firma care lucreaza pe strada Ciucului a spart o conducta de apa, colegii mei lucreaza deja la remedierea problemei si va fi in curand finalizata", a spus, pentru CovasnaMedia.ro ... citeste toata stirea