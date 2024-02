Faptele de violenta, printre principalele infractiuni sesizate in scolile din judetul Covasna

In judetul Covasna, faptele de violenta reprezinta una dintre principalele provocari intalnite in scoli. In ciuda eforturilor de prevenire, agresiunile fizice si verbale raman o problema persistenta. In acest context, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna vine din nou cu cateva recomandari, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.Mica violenta reprezinta principala problema intalnita in institutiile de invatamant preuniversitar, iar faptele de loviri si alte violente ... citește toată știrea