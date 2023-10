Politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, sambata, 14 octombrie, au oprit pentru control o masina care circula pe strada Hanului din Intorsura Buzaului. Oamenii legii au stabilit ca tanarul de 20 de ani aflat la volan nu avea permis de conducere, iar masina nu era inmatriculata."In data de 14 octombrie 2023, in jurul orei 02:50, politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, ... citeste toata stirea