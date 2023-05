Un tanar de 19 ani a furat o masina, a condus-o aproximativ o ora prin municipiul Sfantu Gheorghe, in dimineata zilei de 30 aprilie, si a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Oamenii legii au plecat in urmarirea autoturismului, iar fuga tanarului s-a incheiat dupa ce a intrat cu masina intr-un parapet de piatra. In urma impactului, o tanara de 17 ani, pasagera in autoturismul furat, a fost transportata la spital. Soferul de ocazie a fost arestat la domiciliu pentru o perioada de 30 de ... citeste toata stirea