Fara permis la volan, a incercat sa schimbe locul pentru a scapa de politisti

Un tanar de 18 ani din Ghelinta s-a ales cu dosar penal pentru ca a condus o masina fara sa aiba permis. Si pasagerul din dreapta, un tanar de 19 ani, cel care i-a incredintat autoturismul, va raspunde in fata legii. Incidentul s-a petrecut duminica, dupa miezul noptii.Politistii Serviciului Rutier, aflati in timpul activitatilor de monitorizare si control trafic, au oprit o masina care circula pe DJ 121F, in localitatea Ghelinta, pe 12 mai, in jurul orei 01:00."Imediat dupa oprirea ... citește toată știrea