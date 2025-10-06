Editeaza

Farmacia din Barcani s-a redeschis dupa un an si jumatate

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 07:00
16 citiri
Dupa mai bine de un an si jumatate in care locuitorii din Barcani si satele apartinatoare au fost nevoiti sa mearga pana la Intorsura Buzaului pentru a-si cumpara medicamente, farmacia din comuna s-a redeschis la inceputul lunii octombrie. "Farmacia noua" functioneaza acum in incinta Caminului Cultural Barcani, cu program zilnic intre orele 9:00 si 17:00.

Bucurie mare pentru localnici

Redeschiderea farmaciei a fost primita cu entuziasm de comunitate, mai ales de cei din satele mai indepartate. ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Sepsi OSK trece de Ceahlaul
Sepsi OSK a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, Ceahlaul Piatra Neamt, in etapa a ...
"Cainele este afectat de starea ta" - Luca Masar despre pasiunea pentru dresaj
Fiindca pe 4 octombrie este Ziua Mondiala a Animalelor, am stat de vorba cu Luca Masar, un tanar de ...
Sfantu Gheorghe are trei statii noi de incarcare pentru masinile electrice
Au fost montate, in sfarsit, cele trei statii de incarcare pentru masini electrice din Sfantu ...
ActualitateBusinessSportLife Show