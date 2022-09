Farmecul limbii romane, descoperit de elevii de la "Varadi" prin mestesuguri

Elevii claselor 0-IV "Step by Step" de la Scoala Gimnaziala "Varadi Jozsef" din Sfantu Gheorghe au participat in perioada 19-23 septembrie a.c. la workshop-ul intitulat "Sa ne cunoastem mai bine prin creatie", desfasurat in tabara de la Campul Benedek, din apropierea municipiului. Pe parcursul celor doar cinci zile, copiii au prins din arta mestesugurilor predate de mesteri populari veniti din Targu Neamt, Suceava, Iasi, Republica Moldova si Arad. Potrivit acestora, aici, in Covasna, ne putem ... citeste toata stirea