O femeie in varsta de 56 de ani a fost gasita decedata duminica dimineata, in fata unui bloc din Sfantu Gheorghe. Din primele cercetari ale politistilor, se pare ca aceasta s-ar fi aruncat de la etajul 7."La data de 27 martie a.c., in jurul orei 10.30 politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca o persoana a fost gasita decedata, posibil cazuta de la etaj, in fata ... citeste toata stirea