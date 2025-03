Femeie din Bradet, amenintata cu un topor de sotul sau

Politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului au intervenit in localitatea Bradet, in noaptea de sambata spre duminica, unde o femeie de 42 de ani a cerut ajutor dupa ce a fost amenintata de sotul sau. Verificarile au aratat ca barbatul, in varsta de 56 de ani, sub influenta alcoolului si in urma unui conflict spontan, a recurs la amenintari cu acte de violenta, inclusiv cu un topor."In noaptea de sambata spre duminica, politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului ... citește toată știrea