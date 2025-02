Femeie retinuta de politisti dupa ce a vrut sa vanda aceleasi terenuri de doua ori

O femeie de 36 de ani din judetul Covasna a intrat in arestul IPJ Covasna si este cercetata pentru inselaciune. Aceasta ar fi primit in mod repetat sume de bani pentru doua terenuri vandute deja in urma cu 12 ani."Din probatoriul administrat pana in prezent a reiesit ca, in perioada iulie 2023 - septembrie 2025, o femeie de 36 de ani, din judetul Covasna, ar fi primit in mod repetat sume de bani reprezentand contravaloarea a doua terenuri, cu o suprafata totala de aproximativ 100.000 mp. ... citește toată știrea