Festivalul de Muzica Stradala din cadrul Zilelor Sfantu Gheorghe aduna an de an sute de spectatori, iar la editia cu numarul 30 organizatorii vin cu noi surprize. De data aceasta, artistii stradali se vor plimba prin multime si se vor opri acolo unde simt ca pot crea in jurul lor o atmosfera de neuitat. Printre momentele care vor putea fi vazute se numara prestatia celor de la Gulliver Gang, singura trupa din Ungaria care canta pe picioroange. Tot in cadrul Festivalului de Muzica Stradala, ... citeste toata stirea